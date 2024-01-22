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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024, 08:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 09:14

Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Mersin polisinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonları getirdikleri ve telefonculara sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine Tarsus ilçesinde belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timleri dahil 170 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

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