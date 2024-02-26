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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 09:11 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 09:11

Mersin’de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonun da yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin eden böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda mağdur 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.

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