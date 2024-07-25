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Mersin'de damat dehşeti: Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 12:44 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 12:44

Mersin'de damat dehşeti: Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü

Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52) adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ile görüşmek için evlerine gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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