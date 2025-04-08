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Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde 700 kilograma yakın karpuzu böyle çaldılar
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Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 700 kilograma yakın karpuzu böyle çaldılar

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 09:50

Olay, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, halde bulunan Hasan İnan'a ait iş yerine gece kamyonetle gelen bir şüpheli yaklaşık 700 kilogram karpuzu araca yükleyerek çaldı. İş yeri sahibi sabah geldiğinde karpuzların olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen İnan, hırsızlığı görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın kamyoneti ile karpuzların bulunduğu yere geri geri yanaştığı ve araçtan inerek tek tek karpuzları yüklediği yer aldı.

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