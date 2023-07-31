SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 16:18 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 16:35

Meral Akşener'in sağ kolundan CHP'ye '2019'da sayemizde kazandınız' ayarı

İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları "CHP'siz yerel seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı. Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten de geri durmadı... Bu sözler sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Günübirlik kiralanan evler için flaş adım...
31.07.2023Pazartesi
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği
31.07.2023Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan ortak açıklama! Flaş Zengezur ve Laçin mesajı...
31.07.2023Pazartesi
Muğla Akbelen'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'ın skandalına yandaş gazeteciler bile dayanamadı: Eline yüzüne bulaştırdı
31.07.2023Pazartesi
Can Ataklı'dan akıllara zarar sözler! Akbelen' üzerinden milli iradeyi hedef aldı
31.07.2023Pazartesi
Bunlar da Var
İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki cinayetle ilgili yeni detaylar! 04:53
Esenyurt'taki 'Tekel bayii' cinayetinin tüm detayları...
31.07.2023Pazartesi
Esenyurt tekel bayi sansürsüz izle görüntüleri infial yarattı! Vahşi olayda öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası konuştu: ’’Kan davalık...’’ 08:57
Tekel bayisinde öldürülen gencin babası konuştu
31.07.2023Pazartesi
Esenyurt’ta tekel bayisine yapılan baskının şüphelilerinden Servet Özer yakalandı 00:10
1 şüpheli daha yakalandı
31.07.2023Pazartesi
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor! Gözler salı gününe çevrildi 01:48
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor!
31.07.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA