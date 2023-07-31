Meral Akşener'in sağ kolundan CHP'ye '2019'da sayemizde kazandınız' ayarı

İYİ Parti ve CHP hattında sular durulmuyor. Meral Akşener'in kurmayları "CHP'siz yerel seçim" söylemlerini yüksek perdeden dillendirmeye başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı. Usta CHP'ye "2019'da bizim sayemizde kazandınız" mesajı vermekten de geri durmadı... Bu sözler sonrası fondaşları "İstanbul, Ankara ve İzmir elden gidecek" endişesi sardı.