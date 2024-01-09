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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 13:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 14:07

Meral Akşener’e İmamoğlu operasyonu! CHP yandaşı Barış Terkoğlu’ndan iddiasına yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine müstakil girmek isteyen ve CHP'ye savaş açtığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı gibi Akşener'i bitirmek için kolları sıvayan İmamoğlu'nun yandaş gazetecisi Barış Terkoğlu, gündeme çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Terkoğlu, dün gerçekleşen GİK toplantısında Akşener'in tam yetki istediğini "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım, evime dönerim" dediğini iddia etti. Söz konusu iddianın ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi. Genel Başkanlıktan yapılan basın açıklamasında "Ortaya konulan bu iddialar, partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" denildi. Öte yandan CHP'nin eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır da Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'e yönelik operasyonuna ilişkin bomba iddialar ortaya attı.

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