Haberler Güncel Videoları Meral Akşener'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti

Meral Akşener'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti

Meral Akşener'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti
28.09.2022 01:43 - Son Güncelleme: 28.09.2022 01:46

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:21
Mersin’deki polisevine yapılan...
Güncel 01:07
Meral Akşener'den Kemal...
Güncel 02:19
CHP yandaşı sözde gazeteci Can...
Güncel 00:25
Mersin'deki saldırının...
Güncel 02:15
Mersin'de polisevine hain...
Güncel 00:49
Mersin polis evi yakınında...
Güncel 01:20
HDP’li Pervin Buldan’dan...
Güncel 09:51
Yunanistan'da Ege'de büyük...
Güncel 19:36
"Küresel gıdada Erdoğan...
Güncel 02:05
Başkan Erdoğan'dan hastane...
Güncel 30:27
Başkan Erdoğan'dan işveren ve...
Güncel 05:00
Erdoğan'dan Türkiye ekonomi...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor... Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık vaadi' sonrası İYİ Parti cephesi 'HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız' tiyatrosunu sahnelemişti. Bu tiyatrounun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, saman altından su yürüttüğü HDP'ye "gölge değil asil ortak ol" şeklinde üstü kapalı bir davette bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA