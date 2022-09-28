Meral Akşener'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor... Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık vaadi' sonrası İYİ Parti cephesi 'HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız' tiyatrosunu sahnelemişti. Bu tiyatrounun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, saman altından su yürüttüğü HDP'ye "gölge değil asil ortak ol" şeklinde üstü kapalı bir davette bulundu.