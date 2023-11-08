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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 13:15 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 13:22

Meral Akşener’den CHP’ye bombardıman!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parti içi hesaplarını Türkiye'nin istikbalinin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle değişim havarisi oluverdiler" sözleriyle CHP'nin 'değişim' kadrosunu hedef aldı. Devrik Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendik' sözlerine yanıt veren Akşener, "Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben olmadığıma göre kimin üstüne kaldı göreceğiz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i işaret etti. 'Değişen' CHP ile hiçbir şekilde ittifak olmayacağını söyleyen Akşener "Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız" dedi.

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