Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ittifakını bitirme planı! Kılıçdaroğlu'ndan İlhan Kesici ve Faik Öztrak hamlesi

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu denkleminde süregelen adaylık savaşında sular durulmuyor. Saraçhane'de yaşananların etkisi sürerken İmamoğlu, Akşener'den aldığı destekle il il gezmeye başladı. Öte yandan Akşener de "Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu" diyerek İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'nu bombaldı. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.