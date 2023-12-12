SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 16:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 17:07

Meral Akşener biletini kesti! Ekrem İmamoğlu'nu savunan İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti

CHP ile İYİ Parti arasında patlayan kriz daha da derinleşiyor. Meral Akşener'in seçimlere "müstakil" girme kararının ardından CHP ile işbirliğini savunan isimler parti ile bağını koparıyor. Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi. İbrahim Özkan, Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul’u kastetmiyor." demişti.

SIRADAKİ VİDEO
Giyim markası Zara'ya dünyanın birçok yerinde boykot başladı!
12.12.2023Salı
AK Parti’de Faruk Koca’ya ihraç istemi!
12.12.2023Salı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Hasan Bitmez açıklaması: ''Durumu kritik, dua ediyoruz''
12.12.2023Salı
CHP’li Talih Özcan’dan vatandaşa hakaret: "Gericiliğin, yobazlığın yozluğun kol gezdiği bir yer"
12.12.2023Salı
AK Parti MKYK toplanıyor: Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek
12.12.2023Salı
Bunlar da Var
Halil Umut Meler yumruk video 📺 Tecrübeli hakemin saldırı sonrası görüntüleri ortaya çıktı 01:01
Halil Umut Meler yumruk video!
12.12.2023Salı
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı! Benden bu kadar... 00:25
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!
12.12.2023Salı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM’de kürsüde konuşma yaptığı sırada bayıldı | İşte o anlar 00:39
Hasan Bitmez, TBMM’de kürsüde konuşma yaptığı sırada bayıldı
12.12.2023Salı
İşte Halil Umut Meler’in sağlık durumu! Kafa tramvası sebebiyle... 01:14
İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
12.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA