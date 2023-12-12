CHP ile İYİ Parti arasında patlayan kriz daha da derinleşiyor. Meral Akşener'in seçimlere "müstakil" girme kararının ardından CHP ile işbirliğini savunan isimler parti ile bağını koparıyor. Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi. İbrahim Özkan, Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul’u kastetmiyor." demişti.