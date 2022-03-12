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Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti

Melitopol halkı, belediye başkanı Fedorov'un kaçırılmasını protesto etti
12.03.2022 15:15

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Rus askerlerinin belediye başkanı İvan Federov'u kaçırdığı Melitopol'de halk, duruma tepki göstererek Federov'un serbest bırakılmasını istedi. Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür devam ediyor. Kuşatma altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov'un Rus askerleri tarafından kaçırılmasına tepkiler sürüyor. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdiği kaçırma olayına halk da sessiz kalmadı. Siviller, Fedorov'un serbest bırakması talebiyle bir kamu binasının önünde protesto gerçekleştirdi.

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