Meksikalı ekipler 1 kişiyi enkazdan canlı çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Meksika'dan Türkiye giden 140 personel ve 15 kurtarma köpeğinden oluşan ekip Adıyaman'da çalışmalarına başladı. Meksikalı ekip, kurtarma çalışmaları çerçevesinde bir kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) ve Dışişleri Bakanlığı, yaşanan sevindirici olayın görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada, "Her zaman umut vardır" mesajıyla paylaştı. Görüntülerde, Meksikalı kurtarma ekipleri ile birlikte Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinin battaniyeye sarılı bir kadını enkazdan çıkararak sedyeye taşıdıkları görülüyor.

"Güzel haberler vereceğimizi umuyorum"

Meksikalı ekipte bulunan Komutan Armando Seguro, "Meksika ekibi, Ulusal Savunma Bakanlığı, Kızılhaç ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı personelleri olmak üzere birlikte çalışan 3 ayrı gruptan meydana gelmektedir. Çalışmalarımıza başladığımız ilk binada hayatını kaybeden 1 kişiye ulaştık ve şu anda onu çıkarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çalışmaya devam ederek güzel haberler vereceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ekip daha yola çıkıyor"

Meksikalı uzman ekip Meksika Köstebekleri (Topos Mexico) adlı topluluktan 20 kişilik bir ekibin daha Türkiye'ye gitmek için yola çıkacakları bildirildi. Meksika Köstebekleri topluluğu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan deprem felaketinin ardından topluluktan 20 kişilik bir grubun tıbbi ve insani yardım yapmak, enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmek ve çöken yapılarda arama kurtarma çalışmaları yapmak amacıyla bugün Türkiye'ye doğru yola çıkacakları ifade edildi.