Haberler Güncel Videoları Mehmetçik’ten down sendromlu çocuklara özel ilgi

Mehmetçik’ten down sendromlu çocuklara özel ilgi

Mehmetçik’ten down sendromlu çocuklara özel ilgi
22.02.2023 20:25

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:04
Adıyaman'da ekipler provokatif...
Güncel 15:12
Bakan Kurum: "Cumhuriyet...
Güncel 01:59
1 kişinin hayatını kaybettiği...
Güncel 02:48
İzmir'de şehide yürek yakan...
Güncel 03:30
Kılıçdaroğlu kirli siyasete...
Güncel 03:43
Başkan Erdoğan'ın "kentsel...
Güncel 08:32
Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret...
Güncel 02:16
TBMM EYT gündemi ile açılacak!
Güncel 05:38
"Kıyamet kopuyor zannettim"
Güncel 04:04
Enkazdan dram çıktı! ''Yastık...
Güncel 04:33
Anne ve oğlu 384 saat sonra...
Güncel 00:56
Elazığ'da fay hattındaki zemin...

Kahraman Mehmetçik Kahramanmaraş’taki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek down sendromlu çocuklara özel ilgi göstererek çocuklarla beraber vakit geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahraman Mehmetçiğin down sendromlu çocuklarla eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda “Mehmetçiklerimiz, Kahramanmaraş’taki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek gözleri pırıl pırıl, gülüşleri dünyalara bedel evlatlarımızla bir araya geldi. Kardeşlik Seferberliği” ifadeleri kullanıldı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA