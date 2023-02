Mehmetçik’ten down sendromlu çocuklara özel ilgi

Kahraman Mehmetçik Kahramanmaraş’taki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek down sendromlu çocuklara özel ilgi göstererek çocuklarla beraber vakit geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kahraman Mehmetçiğin down sendromlu çocuklarla eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda “Mehmetçiklerimiz, Kahramanmaraş’taki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek gözleri pırıl pırıl, gülüşleri dünyalara bedel evlatlarımızla bir araya geldi. Kardeşlik Seferberliği” ifadeleri kullanıldı.