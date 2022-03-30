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Meclis’te HDP’lilere sert sözler söyleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nu Meral Akşener aktif görevden aldı

Meclis’te HDP’lilere sert sözler söyleyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nu Meral Akşener aktif görevden aldı
30.03.2022 19:16

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İYİ Parti'de Meral Akşener, büyük bir tasfiye gerçekleştirdi. Akşener'in görevden aldığı isimler arasında en dikkat çeken ise Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu'nun görevden alınmasında Millet İttifakı ve HDP'nin etkisi olduğu kulislerde konuşuluyor. Her fırsatta HDP'te karşı sert sözler söyleyen Yavuz Ağıralioğlu'na Selahattin Demirtaş da "Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor." diyerek cevap vermişti.

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