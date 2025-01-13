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Marmaris’te yağışlı hava etkisini sürdürüyor
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Marmaris'te yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 16:40

Marmaris sakinleri, yağmurun ilçeye farklı bir güzellik kattığını ifade ederek kış mevsiminin de ayrı bir keyif sunduğunu belirtiyor. Yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Marmaris, kışın sessizliğe bürünüyor. İlçe sakinlerinden Pertev Katırcı, “Tabii ki yağmurlar da güzel, ama önümüz yaz. Marmaris'in her halini çok seviyoruz” diyerek, ilçenin dört mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu dile getirdi. Yoğun yağışlar ve zaman zaman şiddetli rüzgarların etkili olduğu Marmaris'te, yat sahipleri teknelerini korumak için sık sık yat limanını ziyaret ediyor. Tekne bakımlarını sürdüren sahipleri, kötü hava şartlarına karşı önlemlerini alıyor.

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