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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 23:27

Marmara’da deprem paniği: 1 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası Bursa'da bir vatandaşın camdan atladığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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