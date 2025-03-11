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Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz
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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 13:07

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun baskılarıyla alınan ön seçim kararına karşı çıkan Mansur Yavaş, adaylıktan vazgeçmediğini açıkça ilan etti. Beypazarı’ndan şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu’na mesaj gönderen Mansur Yavaş, "Hizmeti aksatıp, günü belli olmayan bir seçim için harekete geçmiş değiliz." diyerek rakibini hedef aldı. Yavaş, “tek adaylı” bir ön seçimle siyasi koruma zırhı aradığı konuşulan İmamoğlu'na "Günü gelince duruma bakarız." sözleriyle de yeni hamlelerin sinyalini verdi. Yavaş’ın bu çıkışı CHP’deki iç savaşı daha da derinleşeceğini gösteriyor...

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