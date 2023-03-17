Mansur Yavaş genel başkanların yardımcılığından rahatsız! Planı itiraf etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener 'noter ve kumar masası' diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndü. Mansur Yavaş bu durumdan rahatısz olduğunu itiraf etti. Yavaş, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.