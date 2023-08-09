PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 09:51

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi 25 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadaki işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi, 25 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis minibüsü devrildi. Servis minibüsün şoförü Çakır ve 24 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle Ankara -İzmir Karayolu'nda bir süre trafik tek şeritten verilebildi. Kazaya yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir fabrikadaki işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi, 25 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı 45 J 6541 plakalı servis minibüsü devrildi. Servis minibüsün şoförü Çakır ve 24 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Ankara -İzmir Karayolu'nda bir süre trafik tek şeritten verilebildi. Kazaya yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP ve PKK'nın Akbelen ortaklığı; PKK elebaşı Duran Kalkan selam çaktı! Gezi hayali...
09.08.2023Çarşamba
Nijer'deki Türklerin tahliyesi için özel sefer!
09.08.2023Çarşamba
CHP'li Bornova Belediyesi'nden ağaç katliamı!
08.08.2023Salı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı programında önemli açıklamalar
08.08.2023Salı
Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! Togg'un Sedan modeli de sokaklara iniyor: Tarih verildi
08.08.2023Salı
Bunlar da Var
Emekliye ek zam tablosu açıklandı! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam... 02:40
Emekliye ek zam tablosu açıklandı!
09.08.2023Çarşamba
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yakışıklı oyuncuyla... 00:19
Hazal Filiz Küçükköse’nin eski eşi bakın kim çıktı!
09.08.2023Çarşamba
AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi: 1 taraftar hayatını kaybetti! Men tehlikesi var 00:44
AEK taraftarı hayatını kaybetti! İşte görüntüler
09.08.2023Çarşamba
Arzum Onan ‘’şahane bir dört gün geçirdik’’ deyip tatilden paylaştı! 00:10
Arzum Onan ‘’şahane bir dört gün geçirdik’’ deyip tatilden paylaştı!
09.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA