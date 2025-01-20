SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Maltepe’deki ’selam verme’ cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haberler Güncel Videoları

Maltepe'deki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 08:57

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil Paktazel ile arkadaşı olduğu iddia edilen Murat A. arasında selam vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Murat A. kısa süre sonra silahını alarak geri geldi. Tartıştığı arkadaşı Celil Paktezel'e ateş açtı. Celil Paktazel olay sonrası hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, ikilinin olay öncesi bir tekel bayide karşılaştığı ve kısa süreli sözlü tartışma yaşadığı görülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
"NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi
20.01.2025Pazartesi
Bodrum'da isale hattı patladı: O anlar kameralara yansıdı
19.01.2025Pazar
Trabzon'da heyelan! O anlar kamerada
19.01.2025Pazar
Kastamonu'da kurt saldırısı kamerada: Köpek ve inek telef edildi
19.01.2025Pazar
Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalanarak Türkiye'ye getirildi
19.01.2025Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı 03:30
Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu!
19.01.2025Pazar
Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi 01:46
Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
19.01.2025Pazar
Afyonkarahisar’da fotoğraf çekerken yaşanan trajedi: Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu 00:42
Afyonkarahisar'da fotoğraf çekerken yaşanan trajedi: Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
20.01.2025Pazartesi
Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalanarak Türkiye’ye getirildi 01:04
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı ve üyesi yakalandı
19.01.2025Pazar
CANLI YAYIN