Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı... Kaza anı kamerada!

Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan B. idaresindeki 34 M 1293 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yazıcı'ya (76) çarptı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine Yazıcı'ya minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

