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Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası
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Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası

Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:22:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Nisan 2025 tarihinde Maltepe ilçesi D 100 Güney Zümrütevler mevkiinde bir araç sürücüsünün sol şeritte seyrettiği esnada arkasından gelen ambulans aracına yol vermediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen S.S. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘Araçların sağından geçmek’, ‘Geçilmek istenen araç sürücüsünün duyulur/görülür bir geçiş işareti alınca taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi’, ‘Sürücünün işaret vermeden şerit değiştirmesi’, ‘Yakın takip’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden olmak üzere toplamda 24 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

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