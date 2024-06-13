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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 15:47

Malatya’da torbacı operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı, çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık fiziki takip sonucunda 21 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, bin 33 adet sentetik ecza, 102,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17,36 gram esrar maddesi, 9,36 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 140 adet fişek, 1 adet pompalı ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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