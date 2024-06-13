Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık fiziki takip sonucunda 21 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, bin 33 adet sentetik ecza, 102,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17,36 gram esrar maddesi, 9,36 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 140 adet fişek, 1 adet pompalı ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.