SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Haberler Güncel Videoları

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 09:21 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 09:21

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Kaza, 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ER 536 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

SIRADAKİ VİDEO
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı
12.09.2024Perşembe
50 ilde zehir tacirlerine “NARKOÇELİK-38” operasyonu: 316 şüpheli yakalandı
12.09.2024Perşembe
Eylem Tok'un iade davası ertelendi! İade edilecek mi?
11.09.2024Çarşamba
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
11.09.2024Çarşamba
Sır cinayette aileyi birbirine kenetleyen sır ne? Narin cinayeti aydınlatılmak üzere
11.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada 01:07
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
11.09.2024Çarşamba
Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle attı 00:41
Ordu’da üvey babaanne dehşeti
11.09.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak 14:58
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme!
11.09.2024Çarşamba
Eşini aramak için geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’da Abdulhalim Eliş ağızları açık bıraktı 13:11
Eşini aramak için geldi jigolo çıktı
11.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA