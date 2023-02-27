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Malatya’da meydana gelen depremde binaların yıkılma anı cep telefonuna yansıdı

Malatya’da meydana gelen depremde binaların yıkılma anı cep telefonuna yansıdı
27.02.2023 18:16

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Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde ağır hasarlı olan binaların yıkılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. Deprem anında yıkılan binalar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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