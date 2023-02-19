Haberler Güncel Videoları Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı
19.02.2023 22:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:05
Malatya’da korkunç manzara...
Güncel 03:02
Depremzede kadın ‘hayat...
Güncel 02:19
Başkan Erdoğan'dan MYK'da...
Güncel 00:53
CHP'li belediye projeyi iptal...
Güncel 00:55
Japon bilim adamı Watanabe...
Güncel 00:11
Sosyal medyada BABALA TV...
Güncel 01:21
“İyi ki varsınız ve iyi ki...
Güncel 06:26
Bakan Kurum deprem bölgesinde...
Güncel 01:43
Başkan Erdoğan Libya...
Güncel 01:25
Yemek videolarıyla ünlü olan...
Güncel 02:22
Düğün alışverişi için...
Güncel 01:00
“Cemaatler, İslami vakıflar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

Güncel Videoları

Malatya'da Kahramanmaraşlı 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Yeşilyurt ilçesinde Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 daireden oluşan Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde depremle birlikte yoldaki insanların sağa sola kaçışma anlarının ardından biranda ortalığı toz bulutun kapladığı apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

"Yetiş Apartmanı'mız 13 kişiye mezar oldu"

Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, "Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı" diye konuştu.

SON DAKİKA