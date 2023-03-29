RAMAZAN İMSAKİYE
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Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan açıkladı! Macaristan'a TANAP doğal gazı

Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan açıkladı! Macaristan'a TANAP doğal gazı
29.03.2023 19:48

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Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Külliye'de yapılacak resmi görüşmelerde, TürkiyeMacaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini belirterek, "TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz vereceğiz" açıklamasında bulundu.

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