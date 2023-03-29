Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan açıkladı! Macaristan'a TANAP doğal gazı

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Külliye'de yapılacak resmi görüşmelerde, TürkiyeMacaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini belirterek, "TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz vereceğiz" açıklamasında bulundu.