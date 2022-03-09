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Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor
09.03.2022 09:57

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Ukrayna'nın Lviv kentinde birçok ünlü oyunun sergilendiği Les Kurbas Tiyatrosu, savaştan kaçan Ukraynalı siviller için sığınma merkezi oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılar nedeniyle siviller yaşadığı kentleri terk ediyor. Ukrayna'nın batısında yer alan ve sivillerin yurt dışına çıkmadan önce son durağı olan Lviv kentinde birçok nokta sığınma merkezine dönüştürüldü. Bu noktalardan biri de kentin önemli sanat merkezlerinden Les Kurbas Tiyatrosu oldu. Tiyatro öğrencileri, oyunların sergilendiği sahne dâhil her noktayı yatakhaneye dönüştürerek savaş mağdurlarına gönüllü hizmet vermeye başladı. Gelen yardımların da toplandığı sanat merkezinde gıda ve ilaç ihtiyacı da giderilebiliyor. Saldırılardan önce çok sayıda oyunun sergilendiği sahnede ise şimdi savaştan kaçan çocuklar oyun oynuyor.

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