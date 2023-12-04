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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 13:55

Lütfi Doğan Hakk'ın rahmetine kavuştu: Başkan Erdoğan'dan taziye

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimler Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan hayata gözlerini yumdu. Doğan'ın cenazesinin Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedileceği belirtildi. Başkan Erdoğan, "Muhterem Lütfi Doğan hocamıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, dava ve yol arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum" ifadelerinin yer aldığı taziye mesajı yayımladı. Doğan, 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatından kesitler paylaşmış, İslam dininin en büyük düşmanının cehalet ve bilgisizlik olduğunu söylemişti.

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