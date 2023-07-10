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Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı

Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı
10.07.2023 18:08

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NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor. Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi. Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı. Aynı zamanda iki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

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