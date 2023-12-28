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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 09:41 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 09:47

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Olay yeri havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. 7 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri dron ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi ölürken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

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