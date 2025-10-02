PODCAST CANLI YAYIN
Küresel Sumud Filosu: "İsrail 21 gemiyi durdurdu, 23 tekne Gazze'ye ilerliyor"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 44 gemi ve tekneyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in filoya ait 21 gemiyi durdurduğunu, 23 teknenin Gazze'ye yolculuğunu sürdürdüğünü açıkladı. Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı.

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yeni açıklama geldi. Açıklamada, İsrail ordusunun 44 gemiden oluşan filoya ait 21 gemiyi durdurduğu, 23 teknenin ise Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi. 'Mikeno' adlı geminin Gazze kara sularına girmeyi başardığı aktarıldı. Durdurulan gemilerde toplam 223 aktivistin alıkonulduğu ifade edildi.

"Alıkonulan aktivistler İsrail'e götürüldü, sınır dışı işlemleri başlıyor"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail askerleri tarafından alıkonulan gemilerdeki aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü, Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başladığı ifade edildi. Aktivistlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi.

