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Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon
14.03.2023 12:31

OTOMATİK OYNAT

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ABD yine PKK ile temasta!

Seçimlere sayılı bir zaman kala küresel çetenin dijital siyaset mühendisleri devreye girdi. Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Milli duruş sergileyen hesapların da önü kesildi. 14 Mayıs öncesi yaşanan bu durum Cambridge Analytica skandalını anımsatırken Benenson isimli şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirlendi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Benenson - CHP - HDP işbirliği ve Rothschild ortaklığını sizler için detaylandırıp analiz etti.

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