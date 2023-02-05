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Küresel Çete güç birleştirdi! Foreign Policy ve The Guardian'dan skandal manşetler! AK Parti'den sert tepki

Küresel Çete güç birleştirdi! Foreign Policy ve The Guardian'dan skandal manşetler! AK Parti'den sert tepki
05.02.2023 18:45

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Son dakika haberine göre Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı sonrası İsveç'e NATO kapılarını kapatmasının yankıları sürüyor. İsveç'in üyeliğine onay vermeyeceğini açıklayan Türkiye ile ilgili ABD basını bir kez daha skandal bir analiz yayınladı. Foreign Policy'de "NATO Türkiye'nin şantajına karşı durmalı" başlıklı yazıda Türkiye adeta tehdit edilirken, Yunan basını da durumdan fırsat yaratmaya çalışarak FP'nin analizini "Erdoğan'ın Türkiye'si NATO'nun Truva Atı" başlığı ile okurlarına sundu. Öte yandan bir İngiliz yayın kuruluşu daha skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı. The Guardian'ın skandal manşetine AK Parti'den tepki geldi. Numan Kurtulmuş "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz" dedi.

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