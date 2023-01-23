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Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılara sessiz kalan İsveç’e tarihi bakış! Osmanlı, Rusların elinden nasıl kurtardı? Erhan Afyoncu A Haber’de anlattı

Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılara sessiz kalan İsveç’e tarihi bakış! Osmanlı, Rusların elinden nasıl kurtardı? Erhan Afyoncu A Haber’de anlattı
23.01.2023 13:35

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NATO için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç bir diğer taraftan da terör örgütlerinin ve İslam düşmanlarının cirit attığı bir ülke olarak ön plana çıktı. İsveç'te Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı skandal eylemler peş peşe yapılırken Danimarkalı İslam düşmanı Rasmus Paludan da Kur'an-ı Kerim yakara provokasyonu körükledi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Sabah Yazarı Tarihçi Erhan Afyoncu meseleye tarihi bir bakış açısı getirdi. Erhan Afyoncu, İsveç'in bu skandalını 1709'da Osmanlı'ya sığınan İsveç Kralı Demirbaş Şarl üzerinden verdiği örneklerle detaylandırdı.

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