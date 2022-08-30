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Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan mehteran takımına böyle eşlik etti

Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan mehteran takımına böyle eşlik etti
30.08.2022 23:14

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede 'Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı" gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan program kapsamında düzenlen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Program sanatçı Gülay'ın şarkılarıyla başladı. Hey Onbeşli ve Çanakkale Türküsü'nü seslendiren Gülay'ın perfomansı konukları oldukça duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İlerleyen dakikalarda sahneye çıkan Mehteran Takımı'nın marşlarına Başkan Erdoğan'ın da eşlik ettiği kameralara yansıdı.

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