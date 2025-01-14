PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece’de yangın telaşı: 1 kişi dumandan etkiledi!
Haberler Güncel Videoları

Küçükçekmece'de yangın telaşı: 1 kişi dumandan etkiledi!

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 23:28

İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen daire sakini Ö.E.’nin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da sahte alkolden son 24 saatte 11 kişi öldü 63 işletme kapatıldı
14.01.2025Salı
Mescid-i Aksa imamından Başkan Erdoğan'a övgü İsrail'e tepki!
14.01.2025Salı
Narin'in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı! Bir cinayet daha mı var?
14.01.2025Salı
Adana'da kırmızı ışık ihlali kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı
14.01.2025Salı
Başkan Erdoğan'dan Hahambaşı Haleva için başsağlığı telefonu
14.01.2025Salı
Bunlar da Var
Çankaya’da bir AVM’de zemin kırıldı: İşçi ağır yaralandı 00:41
Çankaya'da bir AVM'de zemin kırıldı: İşçi ağır yaralandı
13.01.2025Pazartesi
Devlet Bahçeli: İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır 00:44
Devlet Bahçeli: İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır
14.01.2025Salı
Los Angeles yangınında Türk ünlülerin de evi yandı! 04:06
Los Angeles yangınında Türk ünlülerin de evi yandı!
13.01.2025Pazartesi
Gökhan Özen Los Angeles’tan paylaştı: Yangın yok! 02:23
Gökhan Özen Los Angeles'tan paylaştı: Yangın yok!
14.01.2025Salı
CANLI YAYIN