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Küçük Taha, tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Küçük Taha, tedavisini üstlenen Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
26.02.2023 19:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis’in tedavisini üstlenmişti. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 8 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35'lik küçülme görülmüştü. Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan minik Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Taha Sis çektiği videoda, "Tayyip dedeciğim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum" dedi.

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