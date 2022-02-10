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Kripto para caiz mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında açıkladı

Kripto para caiz mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında açıkladı
10.02.2022 23:25

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A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 'Kripto para caiz mi?' sorusuna yanıt veren Ali Erbaş, "Kripto para caizdir değildir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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