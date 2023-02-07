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KosoKosova ve Hırvatistan’dan arama - kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti

KosoKosova ve Hırvatistan’dan arama - kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti
07.02.2023 00:11 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:21

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Kosova ve Hırvatistan’dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye’ye hareket etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kosova ve Hırvatistan’dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye’ye hareket etti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı’nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket ettiği ifade edildi.

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Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma operasyonu için birliğimizi seferber ettik. Türk mevkidaşım Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gün boyu süren doğrudan temaslar, Başbakan Kurti'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Osmani'nin yetkilendirmesinin ardından, Türkiye'deki insani operasyon için KSF'nin özel birliğini başlattık" denildi.

Görev gücünün, kentsel arama-kurtarma, acil tıp ve K9 birimlerinden uzmanlardan oluştuğu aktarılan açıklamada, "İlerleyen günlerin ihtiyaç ve gereksinimlerine bağlı olarak, depremin tepki, arama-kurtarma ve etkilerinin hafifletilmesi için müdahale kapasitelerini artıracağız. Kosova, nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa olsun dost ülke ve halkların hizmetinde olacak morali yüksek profesyonel bir orduya sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'dan 40 kişilik ekip yola çıktı

Hırvatistan Kızılhaç'ı, 40 kişi ve 10 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibinin Türkiye'deki deprem bölgelerinde devam eden operasyonlara destek olmak amacıyla Gaziantep'e doğru yola çıktığını ifade etti. Ekip üyelerinin Sivil Savunma Devlet Müdahale Birimi'nin Kentsel Arama-Kurtarma üyesi olduğu belirtildi.

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