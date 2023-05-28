Köşeye sıkışan Kandil'den seçim günü Kılıçdaroğlu'na destek! Elebaşı Remzi Kartal sahnede...

Terör örgütü PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği kesintisiz destek sürüyor. Örgütün kırmızı bültenle aranan elebaşlarından Remzi Kartal, oy verme işlemi sürerken Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yaptı. Kartal, "Mutlak suretle sandıklara gidin, faşist Erdoğan'a karşı oyunuzu kullanın" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Öte yandan PKK medyası da oy verme işleminin sürdüğü dakikalarda provokatif paylaşımlar yaparak "HESAP SORACAĞIZ" tehditleri savurdu. "Son darbeyi vur! Erdoğan'ı devir" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.