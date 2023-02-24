Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Aksaray’ı da salladı

Merkez üssü Konya’nın Ereğli İlçesi olan ve saat 17.01’de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi. Özellikle şehir merkezinde hissedilen depremde vatandaşlar sokaklara çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide 4,3 şiddetinde olan ve yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar Aksaray’da her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sokağa çıkan vatandaşlar depremi hissettiklerini belirterek korktuklarını ve bir süre dışarıda kalacaklarını söyledi.