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Konya'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından vurulan enişte hayatını kaybetti
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Konya'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından vurulan enişte hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 11:27 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 11:27

Konya'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.B. (24), 42 AGT 647 plakalı otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi. Burada eniştesi Oktay Can Anlı (26) ile tartışmaya başlayan M.Y.B. eniştesini yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Oktay Can Anlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eniştesini vuran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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