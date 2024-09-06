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Konya'da polislerin silahlı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı
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Konya'da polislerin silahlı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 09:07

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca arkadan gelen polis ekibi şüphelileri yakalamak istedi. Bu sırada araçtaki şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı. Şüpheliler Özcan Cihanbeyi ve Mustafa Samit ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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