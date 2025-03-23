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Konya’da otomobilin altında kalan yayayı vatandaşlar kurtarıldı
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Konya'da otomobilin altında kalan yayayı vatandaşlar kurtarıldı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 14:11

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 TB 084 plakalı otomobil yol kenarındaki yaya M.K. (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken bacağı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların tarafından otomobil geriye doğru ittirilerek M.K. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise M.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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