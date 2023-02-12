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Komandolar deprem bölgesinde

Komandolar deprem bölgesinde
12.02.2023 20:09

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Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremde 10 ilde binlerce konut yıkılırken yine 10 binlercesi zarar gördü. Asrın felaketinde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tunceli 4. Komando Tugayı’nda görevli komandolar, Hatay’da emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek oluyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Tunceli’de konuşlu 4’üncü Komando Tugayımız, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay’da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için de destek oluyor. Hep Birlikte Türkiye” denildi.

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