Koltuk kavgasında son perde: Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti! "İktidar için değişim" isimli İnternet sitesi açtı...

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' sancısı çeken CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan koltuk kavgası artık resmen savaşa dönüşüyor! Karşılıklı restleşmeler sürerken Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta "Değişim Manifestosu" adı altında bir çıkış yapacağı konuşuldu. İstanbul'a hizmeti unutan Ekrem İmamoğlu bu manifetso ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı olan CHP'li siyasetçileri il başkanlarını ve partilileri arkasına alarak resmen savaş başlatacak. Öte yandan İmamoğlu ilk hamlesini yaparak değişim için açtırdığı internet sitesini yayına soktu. İşte CHP'de yaşanan koltuk savaşının ayrıntıları...