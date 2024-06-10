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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 10:46 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 10:46

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ketenciler mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı Otokar marka servis ile H.Y. hakimiyetindeki 34 TY 0867 plakalı damperli kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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