PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın aldatma tartışmasında kocasını öldürdü
Haberler Güncel Videoları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın aldatma tartışmasında kocasını öldürdü

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 12:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, aldatılma meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kocasını tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle A.D., evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da tekstil fabrikasını küle çeviren patlama kamerada
29.01.2025Çarşamba
Denizli'de kazada kafasını kaldırıma vuran genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
29.01.2025Çarşamba
Maltepe'de motosikletli 2 genç silahla etrafa ateş açtı
29.01.2025Çarşamba
Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin aileleri hukuk savaşı başlatıyor
29.01.2025Çarşamba
CHP'de "ön seçim" krizi! Mansur Yavaş isyan bayrağı açtı
29.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
RTÜK Kübra Par’ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı 00:34
RTÜK Kübra Par'ın canlı yayındaki el hareketi için soruşturma başlattı
28.01.2025Salı
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü! 02:44
Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP'li fondaşlar birbirine düştü!
28.01.2025Salı
Nevşehir’de cinayet: Ağabeyini döve döve öldürdü! - İzle 01:12
Sokak ortasında dehşet! Ağabeyini döve döve öldürdü!
28.01.2025Salı
PKK elebaşı Bese Hozat: Apo çağrı yapsa da meşru saymayız’’ 01:48
PKK elebaşı: "Apo çağrı yapsa da meşru saymayız''
28.01.2025Salı
CANLI YAYIN