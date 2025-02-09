PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Haberler Güncel Videoları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 09:28

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi Tembelova mevkisinde meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil ile aynı yöne giden S.Y. yönetimindeki 34 LF 0923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilerek yan yatan 34 LF 0923 plakalı otomobilin sürücü S.Y. ve araçta bulunan H.Y., M.Y. ve T.Y. ile diğer otomobilin sürücüsü H.Ç. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambülanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı
09.02.2025Pazar
Kastamonu’da heyelan: Cide-Doğanyurt yolu ulaşıma kapandı
09.02.2025Pazar
Diyarbakır'da korkutan ev yangını; 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi
09.02.2025Pazar
Ankara'da bir şahıs sokakta tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü
09.02.2025Pazar
Pendik'te trafik tartışmasında otomobil sürücüsü motokuryeye çarptı; o anlar kamerad
09.02.2025Pazar
Bunlar da Var
İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti! 02:18
İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti!
08.02.2025Cumartesi
Feci anlar kamerada: Trafikte tartışma kanlı bitti! 04:56
Feci anlar kamerada: Trafikte tartışma kanlı bitti!
08.02.2025Cumartesi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Vav TV’de gençlerin sorularını yanıtladı: Yabancı okullar anayasamıza uygun davranmalı 10:22
Bakan Tekin: Yabancı okullar anayasamıza uygun davranmalı
08.02.2025Cumartesi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölmekten son anda kurtuldu: Aracının tekeri çıktı! O anlar kamerada 00:53
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ölümden son anda kurtuldu! O anlar kamerada
09.02.2025Pazar
CANLI YAYIN